Канье Уэст признался, что изменял Ким Кардашян после появления двоих детей

На днях Канье Уэст выпустил десятый студийный альбом Donda, в котором трудно не заметить множество автобиографических моментов. Так, треком Hurricane рэпер намекнул, что изменял Ким Кардашян после того, как она родила ему двоих детей.

Несмотря на то, что долгожданный альбом Donda Канье Уэст посвятил покойной матери Донде, в нем он поет о личной жизни. Поэтому рэпер намекнул на неверность бывшей жене Ким Кардашян. Светской львице он якобы изменял после 2015 года, когда на свет появились дочь Норт и сын Сейнт.

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"Вот он я, слишком богатый, иду с новой цыпочкой. И я знаю, в чем правда. Я все еще гуляю, даже после двоих детей. Это трудно переварить, когда твоя жизнь всегда движется", – говорится в песне Hurricane.

Тексты песен Канье определенным образом свидетельствуют обо всем, что он сделал неправильно, и берет ответственность за распад их брака,

– объясняют инсайдеры.

, что подобным образом за измены раскаивался муж Бейонсе Jay-Z. В январе 2018 года рэпер выпустил мини-фильм Family Feud – "Семейная ссора", в котором просил прощения за измены. Эмоциональная сцена была снята в "кабинке для исповедей" в церкви.

Стоит добавить, Канье Уэст не впервые упоминает о Ким Кардашян в новом альбоме Donda. В песне Love Unconditionally рэпер намекнул, что сожалеет о разводе со светской львицей. "Я теряю всю свою семью, любимая, вернись ко мне", – выпалил артист во время перформанса в Атланте.

Похоже, Ким Кардашян понимает, что эмоциональные тексты рэпер посвящает именно ей. На третьей презентации его пластинки в Чикаго звезда появилась в свадебном платье и с фатой. По словам инсайдеров, на этот шаг Ким пошла по просьбе Канье.