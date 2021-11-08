Известный американский рэпер Канье Уэст так официально и не оформил развод со светской львицей Ким Кардашьян. Однако, похоже, что он готов к новым отношениям. Уже второй раз после разрыва с женой исполнителя подозревают в романе.

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Канье Уэст закрутил новый роман

Знаменитость недавно посетил баскетбольный матч Donda's Academy в Миннесоте. В зале он сидел рядом с девушкой, которую узнали как 22-летнюю модель Винетрию. Пара не пряталась от фотографов, как обычно делает Канье, и не пользовалась защитными масками.



Канье Уэст и его вероятная возлюбленная / Фото из инстаграма nonstopbucket

Инсайдеры рассказали, что Канье Вест, который вдвое старше своей избранницы, уже около месяца встречается с моделью. В минувшие выходные пару видели вместе.

Интересно, что Винетрия якобы сопровождала рэпера, когда тот участвовал в подкасте. Именно тогда Канье Уэст признался, что так и не расстался с Ким Кардашьян и добавил, что хотел бы быть с ней вместе.

В Saturday Night Live Ким заставили сказать: "Я развелась с ним". Я не видел документы о разводе. Мы даже еще не в разводе. Для меня это серьезный вопрос. Мои дети хотят, чтобы родители были вместе, я тоже этого хочу,

– заметил тогда артист.

Что известно о новой девушке рэпера

Винетрия работает моделью. Однако больше информации о ней в сети нет. Она очень редко публикует фотографии на личной странице в инстаграме. Впрочем, там за ней следит немалое количество поклонников – около 390 тысяч подписчиков.



Винетрия – вероятная возлюбленная Канье Веста / Фото из инстаграма модели

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