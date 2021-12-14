Все говорят о разводе Канье Веста и Ким Кардашян еще с начала года, однако только сейчас светская львица подала документы в суд. Фото этих документов всплыли в американской печати.

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Ким Кардашян подала на развод

Светская львица в документах написала, что воссоединение пары невозможно.

В настоящее время никакие консультации или другие усилия, направленные на наше примирение, не играют роли. Между Канье и мной существовали и существуют до сих пор непримиримые разногласия, из-за которых брак окончательно распался. Наш развод – необратимый процесс,

– заявила Ким.

Также знаменитость добавила, что пытается развестись с Канье Вестом еще с февраля, когда она впервые подала документы. Но муж упорно не хотел идти ей навстречу. Кардашян якобы несколько раз просила рэпера их подписать, но он отказывался.

Бывшая пара якобы "заслуживает возможности построить новую жизнь", по словам звезды реалити. Она попросила суд как можно быстрее подать решение о разводе.



Канье Вест и Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Отметим, что Канье Вест, по-видимому, так и не хочет расставаться с бывшей возлюбленной, несмотря на ее желание. Недавно он публично заявил, что должен вернуться в свой дом, оставленный Ким Кардашян и детям, и воссоединиться с женой.