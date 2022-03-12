Канье, не обижайся: Ким Кардашян подтвердила новый роман

Слухи о том, что светская львица Ким Кардашян и комик Пит Дэвидсон встречаются, уже давно ходят по сети. Недавно звезда решила пролить свет на ситуацию и опубликовала страстные фото с любимым Питом.

Интересно, что влюбленных уже несколько раз "ловили" вместе и вся семья Ким знала о ее отношениях. Однако, ни Кардашян, ни Дэвидсон до этого момента официально не объявляли, что встречаются.

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На своей странице в инстаграме Ким Кардашян опубликовала несколько фотографий. На некоторых фотографиях звезда позировала одна, а на некоторых появилась с бойфрендом Питом Дэвидсоном.



Ким Кардашян подтвердила роман с Дэвидсоном / Фото из инстаграма

На фотографиях Ким предстала в оригинальном серебристом образе и тянулась к любимому, чтобы дать ему поцелуй. На другом фото знаменитости счастливо улыбались.



Ким Кардашян подтвердила роман с Дэвидсоном / Фото из инстаграма

Как известно, Ким Кардашян целый год пыталась развестись со своим мужем – рэпером Канье Вестом и недавно ей это удалось. С Питом Дэвидсоном звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" закрутила роман еще в 2021 году. Папарацци ловили их во время общего отпуска на Багамах и на свидании в Лос-Анджелесе и Калифорнии.