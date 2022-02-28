27 февраля на своей официальной странице в инстаграмме она опубликовала 2 сториз, посвященные Владимиру Зеленскому.

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Что опубликовала Кардашян

В первой из них звезда распространила чужое сообщение с подписью: "Зеленский отклонил предложение США эвакуировать его из Киева. Он – на улицах Киева, пока продолжается сопротивление российскому вторжению". В следующей Кардашян опубликовала другое фото политика. "Украинский президент надел военную форму, чтобы бороться за Родину" , – подчеркнула она. И также вспомнила, что тот отказался от эвакуации, но попросил помощи с вооружением.



Кардашян пишет о Зеленском / Скриншот



Сторез Кардяшян о Зеленском / Скриншот

Как мировые знаменитости поддерживают Украину

Голливудская актриса Дженнифер Энистон выразила поддержку Украине. Она присоединилась к сбору средств для помощи беженцам.

Дженнифер Энистон выразила Собирают деньги беженцам из Украины и Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Они объявили, что планируют привлечь миллион долларов.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Популярный комик Джим Керри назвал Путина "недоумком" и осудил его войну против Украины в эмоциональном сообщении в твиттере.

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