Почтила покойную свекровь: королева-консорт Камилла сделала символические фото с Паддингтонами
Источник:инстаграмм Букингемской семьи
Жена короля Чарльза III Камилла предстала в новом кадре в окружении десятков плюшевых мишек Паддингтонов, которых подданные Великобритании принесли в память о Елизавете II. Именно этот герой мультфильма всегда ассоциировался с королевой.
Как сообщили в королевской семье, после известия о смерти Елизаветы II 8 сентября британцы начали сносить во дворец сотни плюшевых мишек. Теперь их всех обработали и уже готовятся передать детям новые дома.
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Королева-консорт сфотографировалась с некоторыми из 1000 плюшевых мишек, оставленных в память о королеве Елизавете, и вскоре найдут новые любящие дома. Мишки были вычищены, чтобы выглядеть наилучшим образом, прежде чем они будут доставлены в свой новый дом,
– говорится в сообщении.
Сейчас игрушки разместили в трех локациях, поскольку их было очень много – в Букингемском дворце, Кларенс-хаусе и Гайд-парке. Об игрушках Паддингтона сообщили только сейчас не просто так – символический кадр с Камиллой в главной роли посвятили 64-й годовщине выхода первой книги о мишке Паддингтоне, состоявшейся 13 октября.
Королева-консорт Камилла с мишками подданных / Фото из инстаграмма королевской семьи
Следует напомнить, что еще в 2022 году Елизавета II появлялась в кадре вместе с мишкой Паддингтоном в Букингемском дворце якобы на чаепитии. Так она вспомнила о своем любимом герое в день платинового юбилея правления по стране.
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- В день смерти королевы, 8 сентября, умершей в Шотландии, вся Великобритания, Северная Ирландия и страны Содружества наций были ошеломлены. Королева правила 70 лет и осталась второй после Людовика XIV монархом, дольше всего правившим в мире.
- Под замок Балморал в Шотландии и Букингемский дворец в Англии тысячи человек сразу начали приносить цветы. Однако во избежание толпы и угрозы для людей полиция сразу установила барьеры и часто забирала принесенные цветы.
- Сотни иностранных и британских звезд почтили память королевы в соцсетях. Среди них был и мишка Паддингтон. Любимец миллионов детей опубликовал в своем твиттере прощальные слова, адресованные Елизавете II: "Спасибо, мем, за все".