Камалия после заявлений о разводе с Захуром забрала дочерей в поездку: куда они отправились

Недавно певица Камалия объявила, что собирается развестись со своим мужем Мохаммедом Захуром. Теперь артистка решила провести больше времени со своими дочерьми и забрала их в небольшую поездку.

Камалия призналась, что выполнила свое обещание, которое давала девочкам раньше. Недавно она рассказывала, с кем сейчас живут ее дочери.

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Звезда давно обещала девочкам вместе провести каникулы, поэтому устроила для них отдых за границей. Камалия с дочками отправилась в Бельгию.

Там звездная мама с близнецами – Арабелль и Мирабелль – насладилась прогулкой на лошадях. Улыбающиеся фото с отдыха певица поделилась в соцсети.



Камалия с дочерьми в Бельгии / Фото из ее инстаграммы

"Мама сказала, мама сделала! У дочерей небольшие каникулы, и я обещала, что мы обязательно проведем их вместе. Так что мы в Бельгии, чтобы прокатиться на моем любимом коне Gangham Style", – написала певица.

Отметим, что дочери Камалии будут любить езду на лошадях и давно этим занимаются. Звезда уже показывала видео, как ее девушки катались верхом.



Дочери Камалии / Фото с ее инстаграммы

Интересно, что в путешествие певица отправилась без своего мужа-миллиардера Мохаммеда Захура, с которым недавно объявила о разводе.

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