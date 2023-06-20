Камалия после заявления о разводе призналась, какие у нее отношения с Захуром: "Непростой период"

После того, как пара объявила о разводе, Камалия и Захур продолжают публиковать общие фото и проводят много времени вместе. Теперь певица призналась, какие отношения между ними и почему она так мало говорит о личной жизни.

Камалия призналась, что сейчас супруги переживают непростой период. На днях певица испугала фанатов фотографией из больницы и рассказала, как травмировалась.

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Отношения Камалии и Мохаммада Захура вызывают большой интерес у поклонников. Недавно певица призналась, что эта тема для нее очень болезненна, ведь сейчас пара переживает сложный этап в своей супружеской жизни.

Однако, по ее словам, супруги продолжают поддерживать друг друга и вместе воспитывать дочерей – Арабеллу и Мирабеллу.

Я пыталась все сказать в посте (о разводе – 24 Канал), но мы закрыли этот вопрос между нами. Когда придет время, и мы все решим, мы расскажем. Сейчас мы поддерживаем друг друга, у нас общие дети, у нас очень много общих проектов,

– объяснила Камалия.

Артистка добавила, что 20 лет совместной жизни не проходят просто так. "Сейчас комментировать эту тему это очень больно мне", – поделилась Камалия.



Камалия с Мухаммедом Захуром и дочерьми/ Фото с ее инстаграммы

Раньше певица рассказала, с кем живут дети. Оказалось, что Арабелла и Мирабелла сейчас живут в Лондоне с папой. Ведь из-за полномасштабной войны они перешли в школу в Великобритании. В Киев девушки вернутся, когда обучение возобновится в офлайн-формате.

Напомним, в апреле 2023 года Камалия объявила, что они с Захуром расстаются – "продвигаются вперед порознь и больше не будут партнерами в браке". Они были вместе 20 лет, последний год супруги ссорились из-за дочери миллиардера от первого брака с россиянкой.

После заявления о разрыве певица удивила семейные фото с Пасхой, который почему-то отпраздновала не только дочерьми, но и Захуром.