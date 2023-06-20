Камалія зізналася, що зараз подружжя переживає непростий період. Днями співачка налякала фанатів світлиною з лікарні та розповіла, як травмувалася.

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Стосунки Камалії та Мохаммада Захура викликають неабиякий інтерес у шанувальників. Нещодавно співачка зізналася, що ця тема для неї дуже болісна, адже зараз пара переживає складний етап у своєму подружньому житті.

Однак, за її словами, подружжя продовжує підтримувати одне одного та разом виховувати доньок – Арабеллу та Мірабеллу.

Я намагалася усе сказати у дописі (про розлучення – 24 Канал), але ми закрили це питання між нами. Коли прийде час і ми все вирішимо, ми розповімо. Зараз ми підтримуємо одне одного, у нас спільні діти, у нас дуже багато спільних проєктів,

– пояснила Камалія.

Артистка додала, що 20 років спільного життя не проходять просто так. "Зараз коментувати цю тему це дуже боляче для мене", – поділилася Камалія.



Камалія з Мухаммедом Захуром та доньками/ Фото з її інстаграму

Раніше співачка розповіла, з ким живуть діти. Виявилося, що Арабелла і Мірабелла зараз живуть у Лондоні з татом. Адже через повномасштабну війну вони перейшли до школи у Великій Британії. У Київ дівчата повернуться, коли навчання відновиться в офлайн-форматі.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Камалія оголосила, що вони з Захуром розлучаються – "просуваються вперед порізно й більше не будуть партнерами у шлюбі". Вони були разом 20 років, останній рік подружжя сварилося через доньку мільярдера від першого шлюбу з росіянкою.

Після заяви про розрив співачка здивувала сімейними фото з Великодня, який чомусь відсвяткувала не тільки доньками, а й з Захуром.