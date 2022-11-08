Камалия, как и большинство украинских артистов, приобщается ко многим благотворительным ивентам и собирает деньги на помощь бойцам и пострадавшим. Друзья из ВСУ подсказали ей, что делать все это можно в статусе военнослужащей.

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Как муж Камалии реагирует на ее желание вступить в ВСУ

У меня очень большое окружение военных. И сестра в ВСУ. Я дочь военного. Мне это очень близко, я выросла, можно сказать, на полигонах. Мне военные говорят, что то, что я делаю сейчас для Украины, тем я и занималась бы в армии. Только официально. Поэтому я сейчас думаю над этим вопросом,

– ошарашила Камалия.

Удивительно, но муж артистки Захур не отговаривает ее от вступления в ВСУ. Он надеется, что оружие его жене не вручат и на "ноль" не отправят.

"В армии ведь не только воюют на передовой. Там же есть тысяча других должностей. Армия – это не только винтовка и вперед. Поэтому, если где-то в тылу помочь армии, почему бы нет?" – комментирует пакистанский миллиардер.

В то время как маме Инне Камалия о своих планах пока не рассказала. Она уверена, что та будет против, ведь раньше беспощадно раскритиковала ее идею вступить в терроборону.

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