Звездная семья оставила роскошное имение под Киевом и выехала в Лондон, где вынуждена уживаться с детьми Захура от первого брака. Там одна няня на четырех детей, поэтому Камалии приходится и готовить, и убирать, и за дочками ухаживать. Миллиардер из Пакистана говорит, что так будет, пока не закончится война.
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Камалия экономит, потому что ее муж-миллиардер обеднел
"Бизнеса практически нет. Все офисные центры пустые, заводы работают на 30-40% мощности. И оно не будет работать, пока война не закончится", – объясняет Мохаммад Захур.
Камалия жалуется, что тоже не может содержать семью, ведь все концерты сейчас благотворительные. К тому же у нее свой фонд, который тоже нуждается во вложениях.
Приходится экономить. Мы не ходим так часто в какие-то дорогие рестораны. Нет настроения, нерадостно, не хочется. Мужу тяжело, и у меня сейчас нет коммерческих концертов, только благотворительные. Все идет в фонд, все идет на помощь. Поэтому сейчас не до роскоши,
– поделилась Камалия.
Камалия с мужем Захуром / Фото из инстаграма певицы
- Интересно, что, несмотря на кризис, Захур потратил более миллиона евро на подарок жене ко дню рождения. Он строит жилье для украинских беженцев в Германии, где сможет разместить 750 семей.
- В интервью британскому изданию The Telegraph Камалия также кичилась домом с золотыми стульями. Он, похоже, принадлежит дочери Захура от первого брака Татьяне. "Все всегда думали, что Камалия так расточительна, экстравагантна. Она оказалась очень сильной", – комментировал тогда бизнесмен.