Камалія, як і більшість українських артистів, долучається до багатьох благодійних івентів і збирає гроші на допомогу бійцям і постраждалим. Друзі з ЗСУ підказали їй, що робити все це можна у статусі військовослужбовиці.

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Як чоловік Камалії реагує на її бажання вступити в ЗСУ

У мене дуже велике оточення військових. І сестра в ЗСУ. Я донька військового. Мені це дуже близько, я виросла, можна сказати, на полігонах. Мені військові кажуть, що те, що я роблю зараз для України, тим би я й займалася в армії. Тільки офіційно. Тому я зараз думаю над цим питанням,

– ошелешила Камалія.

На диво, чоловік артистки Захур не відмовляє її від вступу в ЗСУ. Він сподівається, що зброю його дружині не вручать і на "нуль" не відправлять.

"В армії ж не тільки воюють на передовій. Там же є тисяча інших посад. Армія – це не тільки гвинтівка і вперед. Тому, якщо десь в тилу допомогти армії, чому б ні?" – коментує пакистанський мільярдер.

Тоді як мамі Інні Камалія про свої плани поки не розповіла. Вона впевнена, що та буде проти, адже раніше нещадно розкритикувала її ідею вступити в тероборону.

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