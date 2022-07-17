Последние два месяца Ксения Мишина с сыном Платоном жила в Бельгии. Из столицы она выехала еще 24 февраля, поэтому жуткие последствия российского наступления на Киев увидела только в июле. Даже эти кадры вызывали у звезды слезы, поэтому в горячей точке она, наверное, сразу же потеряет сознание.

Напомним Будем привыкать к тревогам, – Ксения Мишина вернулась в Киев с 10-летним сыном

Эмоциональная реакция Ксении Мишиной на возможную мобилизацию женщин

Я сразу упаду от стресса. Я очень чувственна. Мне кажется, куда-то моя кукуха уедет. Для меня очень страшно реально оказаться в горячей точке… Для меня это очень страшная история, и мне кажется, я психологически к этому вообще не готова,

– честно призналась Ксения Мишина.

Более того, она не понимает, зачем мобилизовывать женщин, если еще далеко не все мужчины защищают страну с оружием в руках.

"Я знаю, что некоторые девушки уже воюют, и это большая благодарность, я горжусь. Это, конечно, по зову сердца. Мне кажется, многие мужчины еще не были на фронте. Не знаю как можно заменить мужчин женщинами", – добавила актриса.

Важно! Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью 24 каналу объясняла, что сейчас нет нужды в принудительной мобилизации женщин. Более того, им даже не будут запрещать выезд за границу.