Похоже, из-за вторжения России муж Камалии Мохаммад Захур обеднел так, что не может снять семьи отдельное жилье в Лондоне. Так что певица живет в доме, где 16 человек, сама готовит, стирает и убирает. Если с сыном мужа от первого брака Арманом она уживается, то дочь ее не взлюбила. Татьяна всего на пять лет младше звезды и обижается, когда та унижает оккупантов. Все потому, что ее мама россиянка.

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Камалия "воюет" с дочерью мужа от первого брака

Мне нелегко. С Арманом легко, а с дочерью Захура – нет. Сейчас уже стараемся не пересекаться. Я постоянно смотрю новости украинские и очень часто высказываюсь по поводу россиян. Ее это оскорбляет, потому что ее мама – россиянка. У нас такая "война" между нами,

– поделилась Камалия.

Муж артистки Захур подчеркнул, что его бывшая жена хоть и живет в Москве, но якобы против войны. Несмотря на это, Татьяна принимает на счет мамы все, что Камалия говорит о россиянах.

"Мы находимся в доме дочери. Конечно ей тоже досадно, потому что постоянно ругаются. Ее мама ничего плохого не делает, она тоже против этой войны. Камалия, естественно, в ярости молотит всех россиян. Ей это не нравится. На этой почве иногда бывают какие-то споры", – прокомментировал Захур.

Однако добавил, что под одной крышей они будут жить не всегда. Правда, домой звездная семья не торопится. Камалия привозила дочерей в Украину в октябре, но надолго они не задержались.