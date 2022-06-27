Фестиваль Glastonbury-2022 продолжался с 22 по 26 июня в Англии. Мероприятие провели впервые с 2019 года, поскольку предыдущие фестивали отменили из-за пандемии коронавируса. Хедлайнеркой происшествия стала американка Билли Айлиш, горячо поддерживающая Украину с начала российского полномасштабного вторжения. В 2022 году фестиваль праздновал 50-ю годовщину мероприятия, а на событие смогли приехать 250 тысяч человек со всего мира! Что интересно, все артисты и гости фестиваля пользовались только альтернативными источниками энергии, чтобы нанести окружающей среде как можно меньше вреда из-за массового мероприятия.

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Как украинцы выступили на Glastonbury

Новость о том, что победители Евровидения-2022 примут участие в Glastonbury-2022, стало известно лишь за день до начала фестиваля, 21 июня. Победительница Евровидения-2016 Джамала вышла на сцену Toad Hall в субботу, 25 июня. Электро-фольк группа Go_A, выступавшая на Евровидении-2021, отыграла на локации John Peel Stage тоже в субботу. Успешным выступлением отличилась группа Kalush Orchestra, которая тоже вышла на сцену в субботу на сцене Truth Stage. Лишь этногруппа ДахаБраха выступила в воскресенье на главной сцене Pyramid Stage. Украинцев с радостью принимали в павильонах фестиваля, поддерживая исполнителей сине-желтыми флагами и напеванием песен в унисон.

Kalush Orchestra

Если говорить о Kalush Orchestra – победителях Евровидения этого года – то концерт зажигательных украинцев длился час. За это время Kalush Orchestra представили 13 песен, 12 из которых написали всего за 10 дней. В финале выступления по многочисленным просьбам публики группа зажгла исполнением песни Stefania, с которой выиграла Евровидение-2022.

Go_A

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко тоже поразила публику своим перевоплощением – если раньше ее ассоциировали с короткой стрижкой и зеленой шубой, то на фестивале звезда полностью сменила имидж. На ней было стильное платье с геометрическими вырезами и прической с косичками.

"Сегодня мы выступили на Glastonbury, одном из самых больших мировых фестивалей. Ходят слухи, что не так часто кого-то в Glasto вызывают на бес на сцене, как это произошло с нами сегодня! Ощущение, что сегодня сбылась одна из наших самых больших желаний, вызывает у нас дрожание Видеть, как 10 тысяч человек держатся за руки и вместе с нами делают "Шум" – вдохновляет и дает нам жизненную энергию.Glastonbury – действительно лучшее место для свободных людей. , что вы разделили с нами этот момент чистого счастья сегодня. Спасибо, что поддерживаете Украину, поддерживаете нашу культурную самобытность. Ни один враг не сломает нашу волю. Любовь, музыка и такие люди, как вы, спасают мир", – написала благодарность поклонникам в соцсетях группа Go_A.

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Джамала

Джамала уже дала несколько десятков выступлений в Европе за последние месяцы, поэтому организаторы фестиваля не смогли обойти вниманием победительницу Евровидения-2016. Она провела на фестивале несколько дней, поэтому могла выступить не только сама, но и посетить концерты любимых артистов: Роберта Платна, Пола Маккартни, Билли Айлиш.

"Glasto всегда было о свободе и единстве, а после долгого перерыва из-за пандемии, идея фестиваля будто гиперболизировалась в десятки раз. Именно поэтому, когда транслировали Зеленского, его слова о свободе получили такую громкую поддержку, ведь сейчас мир над пропастью, в которой мы можем потерять все, если не объединимся… Вся поездка на фестиваль стала настоящим приключением, потому что мой бэнд так и не доехал в полном составе… Но, несмотря на все, выступление состоялось, и я бесконечно благодарна всем, кто был с нами в три ночи. Аудитории – вселенский респект", – поделилась впечатлениями Джамала.

DakhaBrakha

Что касается знаменитой украинской группы Dakha Brakha, то они уже не впервые выступают на Glastonbury. Однако в этот раз они выступили на главной сцене фестиваля. Послушать их пришли несколько десятков тысяч человек и многие из гостей имели с собой вещи с украинской символикой. В дуэте из DakhaBrakha на сцене также выступила Джамала. Вместе они исполнили песню "Заманили". В соцсетях музыканты просили у правительств стран обратить внимание на бомбардировки, которые совершили россияне с территории Беларуси во время, когда проводился фестиваль в Великобритании.

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