12 февраля в Киеве прошел национальный отбор на Евровидение, в котором одержала победу исполнительница Alina Pash. Из-за поездок артистки в Москву, оккупированный Крым и подачи Суспільному фейковой справки о незаконном пересечении админграницы девушку дисквалифицировали. Поэтому, вместо нее на шоу в Турин поедут подрывные Kalush Orchestra, оказавшихся на втором месте по голосованию жюри и на первом по голосованию зрителей.

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Kalush Orchestra едет на Евровидение: биография группы

Kalush Orchestra является параллельным проектом рэп-группы KALUSH, который они создали для популяризации рэпа с фольклорными мотивами. Участниками группы являются Олег Псюк, Килиммена и Джонни Дивный, которые находятся в составе "оригинального" Kalush. К ним в Kalush Orchestra присоединились мультиинструменталисты Тимофей Музычук, Виталий Дужик и Игорь Диденчук.



Kalush Orchestra: биография / Фото из инстаграма исполнителей

Кроме хита Stefania, который уже так полюбился украинцам, рэп-коллектив успел выпустить песню "Штамбе Вомбер". К слову, песню с Нацотбора главный солист группы Олег Псюк посвятил своей маме.

Kalush Orchestra – Shtomber Womber: смотрите клип онлайн

KALUSH

Группа KALUSH возникла в 2019 году по инициативе Олега Псюка. Интересно, что назвать коллектив решили городом, в котором родился рэпер, то есть Калушем.



KALUSH: биография / Фото из инстаграма исполнителей

Дебютную песню "Не маринуй" ребята выпустили осенью 2019 года. Занимался клипом известный украинский режиссер Delta Arthur, который сотрудничает с рэпершей Alyona Alyona. Позже KALUSH записали с этой звездой совместную песню "Горы", которая за 12 дней набрала 1,2 миллиона просмотров на YouTube.

KALUSH feat. alyona alyona – "Горы": смотрите клип онлайн

Группа набрала немалую популярность, и рэперам предложил подписать контракт американский хип-хоп лейбл Def Jam, который входит в Universal Music Group.



KALUSH​: биография группы / Фото из инстаграма исполнителей

В феврале 2021 года украинские рэперы презентовали дебютный полноформатный альбом, который назвали HOTIN. Всего в альбоме 14 треков. К записи песен группа привлла Aliona Aliona, DOKTOR и PAUCHEK, куплеты которых можно услышать в композициях.

Летом 2021 года KALUSH записали еще один альбом "ЙО-ЙО" с исполнителем Skofka. Рэперы также сотрудничают с такими певцами и певицами как "Океан Эльзы", Артем Пивоваров, Ярмак, Кристина Соловий, Jerry Heil.