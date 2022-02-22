12 лютого у Києві пройшов Національний відбір на Євробачення, у якому перемогла виконавиця Alina Pash. Через поїздки артистки до Москви, окупованого Криму та подачу Суспільному фейкової довідки про законний перетин адмінкордону дівчину дискваліфікували. Тож, замість неї на шоу у Турин поїдуть підривні Kalush Orchestra, які опинились на другому місці за голосуванням журі й на першому за голосуванням глядачів, передає 24 канал.

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Kalush Orchestra їде на Євробачення: біографія гурту

Kalush Orchestra є паралельним проєктом реп-гурту KALUSH, який вони створили для популяризації репу із фольклорними мотивами. Учасниками гурту є Олег Псюк, Килиммена і Джонні Дивний, які є у складі "оригінального" Kalush. До них у Kalush Orchestra приєднались мультиінструменталісти Тимофій Музичук, Віталій Дужик та Ігор Діденчук.



Kalush Orchestra: біографія / Фото з інстаграму виконавців

Окрім, хіта Stefania, який вже так полюбився українцям, реп-гурт встиг випустити пісню "Штомбер Вомбер". До слова, пісню з Нацвідбору головний соліст групи Олег Псюк присвятив своїй мамі.

Kalush Orchestra – Shtomber Womber: дивіться кліп онлайн

KALUSH

Гурт KALUSH виник у 2019 році за ініціативою Олега Псюка. Цікаво, що назвати колектив вирішили містом, у якому народився репер, тобто Калушем.



KALUSH: біографія / Фото з інстаграму виконавців

Дебютну пісню "Не маринуй" хлопці випустили восени 2019 року. Займався кліпом відомий український режисер Delta Arthur, який співпрацює з реперкою Alyona Alyona. Пізніше KALUSH записали із цією зіркою спільну пісню "Гори", яка за 12 днів набрала 1,2 мільйона переглядів на YouTube.

KALUSH feat. alyona alyona – "Гори": дивіться кліп онлайн

Група набрала чималої популярності й реперам запропонував підписати контракт американський хіп-хоп лейбл Def Jam, який входить до Universal Music Group.



KALUSH​: біографія гурту / Фото з інстаграму виконавців

У лютому 2021 року українські репери презентували дебютний повноформатний альбом, який назвали HOTIN. Всього в альбомі 14 треків. До запису пісень гурт залучив Alyona Alyona, DYKTOR та PAUCHEK, куплети яких можна почути в композиціях.

Влітку 2021 року KALUSH записали ще один альбом "ЙО-ЙО" з виконавцем Skofka. Репери також співпрацюють з такими співаками і співачками як "Океан Ельзи", Артем Пивоваров, Ярмак, Христина Соловій, Jerry Heil.