Kalush Orchestra неожиданно объявили о поиске топовых вокалистов
Источник:инстаграм Kalush
Kalush Orchestra объявили поиск вокалистов в их команде. Группа ищет 10 самых талантливых певцов и певиц.
Украинская группа Kalush Orchestra сообщила, что ищет вокалистов. Музыканты объявили большой конкурс, благодаря которому хотят включить самых талантливых певцов в команду.
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Kalush Orchestra ищут вокалистов
Йо, всем привет! Мы ищем 10 самых топовых вокалистов Украины. Объявляем большой конкурс! Если у тебя есть крутой тембр голоса и все обычно говорят, что ты будущий "суперстар", то тебе к нам. Актуально и для ребят, и для девушек!
– поделились в группе.
Победители Евровидения-2022 нуждаются в 10 вокалистах. Для того чтобы принять участие в конкурсе, Kalush Orchestra просит:
- записать аудио со своим пением (можно на диктофон),
- и отправить запись в телеграм.
Музыканты прослушают все демо-записи и свяжутся с лучшими. Отправлять аудио можно всю неделю, до 29 августа, 10:00.
"Тех кого мы выберем, приобщим к нашей команде и поможем с вашим творчеством. И не только… Одним словом, будет интересно", – обещают Kalush Orchestra.
Kalush Orchestra / Фото из инстаграма Kalush Orchestra
Чем занимаются Kalush Orchestra после победы
- Украинская группа появилась на своей первой обложке глянца – это издание Ukrainian People, популярное в Северной Америке. К слову, журнал создала украинская диаспора.
- Музыканты анонсировали масштабный осенний тур, который начнется 20 октября. Они посетят Соединенные Штаты и Канаду.
- Также Kalush Orchestra планировало выступление на фестивале в Черногории. Впрочем, его пришлось отменить – на мероприятии должна выступить россиянка, а группа отказалась выходить с ней на одну сцену. Раньше артисты просили отменить его участие, но организаторы отказались.