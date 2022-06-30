Пока развлекательная индустрия в медиа стоит на паузе из-за войны в Украине, группа Kalush Orchestra завоевывает иностранный медиарынок! Журнал Ukrainian People создала украинская диаспора еще в 2010 году, и в настоящее время это издание считается ведущим в Северной Америке. В нем редакторы рассказывают об украинцах, наших традициях, истории и войне в Украине в частности.

Интересно Kalush Orchestra записывает совместный трек с представителем Великобритании на Евровидении-2022.

Теперь мы на обложке глянца! А что это за обложка? Да, это журнал Ukrainian People. Контент журнала объединяет рассказы об истории, культуре, традициях и событиях в Украине, которые непременно пересекаются с нашей повесткой. Благодарим наших коллег из диаспоры за доверие и работаем дальше в пользу нашего государства,

– написали музыканты в инстаграмме.

На титульной странице глянца лидер коллектива Олег Псюк предстал в своем концертном образе Евровидения, держа крепко в руках сине-желтую ленту, которую прижимает к сердцу.



Kalush Orchestra на обложке глянца в США / Фото с инстаграмма коллектива

Пока неизвестно, прилетала ли для фотосессии группа в США, или снимок они сделали дистанционно. Ведь несколько дней назад группа Kalush Orchestra выступала на грандиозном фестивале в Великобритании – Glastonbury-2022. Вместе с ними европейцев покоряли Go_A, Джамала и ДахаБраха. После фестиваля ребята из Калуша также заявили, что уже готовят к релизу новый хит с Сэмом Райдером – представителем Британии на Евровидении, занявшим в этом году второе место. Именно в его стране в следующем году может состояться Евровидение-2023, несмотря на то, что победу одержала Украина.