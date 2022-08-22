Украинская группа Kalush Orchestra сообщила, что ищет вокалистов. Музыканты объявили большой конкурс, благодаря которому хотят включить самых талантливых певцов в команду.

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Kalush Orchestra ищут вокалистов

Йо, всем привет! Мы ищем 10 самых топовых вокалистов Украины. Объявляем большой конкурс! Если у тебя есть крутой тембр голоса и все обычно говорят, что ты будущий "суперстар", то тебе к нам. Актуально и для ребят, и для девушек!

– поделились в группе.

Победители Евровидения-2022 нуждаются в 10 вокалистах. Для того чтобы принять участие в конкурсе, Kalush Orchestra просит:

записать аудио со своим пением (можно на диктофон),

и отправить запись в телеграм.

Музыканты прослушают все демо-записи и свяжутся с лучшими. Отправлять аудио можно всю неделю, до 29 августа, 10:00.

"Тех кого мы выберем, приобщим к нашей команде и поможем с вашим творчеством. И не только… Одним словом, будет интересно", – обещают Kalush Orchestra.



Kalush Orchestra / Фото из инстаграма Kalush Orchestra

Чем занимаются Kalush Orchestra после победы