Український гурт Kalush Orchestra повідомив, що шукає вокалістів. Музиканти оголосили великий конкурс, завдяки якому хочуть долучити найталановитіших співаків у команду.
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Kalush Orchestra шукають вокалістів
Йо, всім привіт! Ми шукаємо 10 найтоповіших вокалістів України. Оголошуємо великий конкурс! Якщо ти маєш крутий тембр голосу і всі зазвичай кажуть, що ти майбутній "суперстар", то тобі до нас. Актуально і для хлопців, і для дівчат!
– поділилися в гурті.
Переможці Євробачення-2022 потребують 10 вокалістів. Для того, щоб взяти участь в конкурсі, Kalush Orchestra просить:
- записати аудіо зі своїм співом (можна на диктофон),
- і надіслати запис у телеграм-канал.
Музиканти прослухають всі демо-записи та зв'яжуться з найкращими. Надсилати аудіо можна весь тиждень, до 29 серпня, 10:00.
"Тих кого ми оберемо, долучимо до нашої команди та допоможемо з вашою творчістю. І не тільки… Одним словом, буде цікаво", – обіцяють Kalush Orchestra.
Kalush Orchestra / Фото з інстаграму Kalush Orchestra
Чим займаються Kalush Orchestra після перемоги
- Український гурт постав на своїй першій обкладинці глянцю – це видання Ukrainian People, популярне у Північній Америці. До слова, журнал створила українська діаспора.
- Музиканти анонсували масштабний осінній тур, що розпочнеться 20 жовтня. Вони відвідають Сполучені Штати та Канаду.
- Також Kalush Orchestra планували виступ на фесті в Чорногорії. Втім, його довелося скасувати – на заході мала виступити росіянка, а гурт відмовився виходити з нею на одну сцену. Раніше артисти просили скасувати її участь, але організатори відмовилися.