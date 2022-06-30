После победы на песенном конкурсе о Kalush Orchestra узнал весь мир. Теперь во многих уголках планеты раздается победная Stefania. Триумфаторы Евровидения-2022 гастролируют по миру, не только выступают, но и рассказывают о войне в Украине, чтобы мир не забывал, не привыкал к убийствам в нашей стране.

Важно Kalush Orchestra появились на обложке журнала в США

Kalush Orchestra едет в тур по Северной Америке

Музыканты анонсировали осенние гастроли, которые начнутся 20 октября. С концертами Kalush Orchestra посетят несколько городов Соединенных Штатов Америки и Канады.

Концерты в США

  • 20 октября – Сиэтл;
  • 21 октября – Сан-Франциско;
  • 22 октября – Денвер;
  • 23 октября – Лос-Анджелес;
  • 27 октября – Даллас;
  • 28 октября – Хьюстон;
  • 29 октября – Филадельфия;
  • 30 октября – Нью-Йорк;
  • 2 ноября – Вашингтон;
  • 3 ноября – Майами;
  • 4 ноября – Чикаго.

Концерты в Канаде

  • 5 ноября – Монреаль;
  • 6 ноября – Торонто.

Калуш
Kalush Orchestra едет в тур по Северной Америке / Фото с инстаграмма Игоря Голубчика