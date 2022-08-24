Если раньше Святослав Вакарчук был хедлайнером всех шоу ко Дню Независимости, то сегодня он празднует с бойцами на фронте – поет для тех, кто борется за нашу свободу. Артист говорит, что такая компания 24 августа – это честь для него.

В тему Война за независимость: как изменились украинские звезды и их взгляды с началом большой войны

Вакарчук поздравил с Днем Независимости с фронта

Поздравляю всех с праздником, с Днем Независимости, с нашим самым важным днем. Очень большая честь для меня быть сегодня с вами и говорить с нашими зрителями. Я здесь не один, я на передней линии фронта. По понятным причинам не могу сказать, где я. Скажу только, что это восточный участок фронта. Настроение у ребят замечательное, они все мотивированы, заряжены. Я предлагаю, чтобы все мы вместе поздравили Украину. Ребята, Слава Украине,

– сказал Святослав Вакарчук на камеру.

"Героям слава", – воскликнули в ответ защитники.

Святослав Вакарчук с бойцами ВСУ в День Независимости / Скриншот с видео

"Сто процентов украинцев поняли, что за независимость надо бороться, что ее просто так не дарят, что это не что-то, что достается в наследство. За нее нужно бороться или рожать и как ребенка, лелеять всю жизнь, воспитывать, защищать. Я думаю, что сейчас это понимают все, особенно эти ребята, с которыми мне такая великая честь сегодня вместе встречать праздник", – добавил лидер "Океана Эльзы".

В заключение Святослав Вакарчук прямо в прямом эфире исполнил свой хит "Все буде добре".

Святослав Вакарчук поет "Все буде добре" бойцам на фронте / Скриншот с видео

Читайте также "Несокрушимая, самая свободолюбивая в мире": звезды красноречиво поздравляют Украину с Днем Независимости

Кстати, с Днем Независимости Святослав Вакарчук поздравил и в своем инстаграме.

Не спрашивай у других, когда закончится война. Спроси себя, что ты сделал для победы! С Днем Независимости, братья и сестры,

– мотивирующе написал артист.