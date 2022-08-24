В нем юный Андрей Кузьменко давал комментарий в программе, где рассказывал о своих ощущениях в первый год независимости Украины. Тот признался, что у него тряслись ноги от переживаний. Он не знал, как долго будет эта независимость. Но на 7-ю годовщину был твердо убежден, что Украина была, есть и будет.

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Помню, в самый первый День Независимости у меня ноги дрожали от страха, продлится ли все это долго... А сейчас уже седьмой. Даст Бог будет восьмой, девятый, сотый, сто седьмой. И дай Бог, чтобы люди в этой стране чувствовали себя как дома, комфортно. Чтобы они не убегали из этой страны. И я думаю, тогда она будет настолько много сил, что расцветет так, как должно цвести,

– сказал тогда Кузьма.

На другом видео Надя Дорофеева поздравила от себя поклонников с большим праздником.

Отметим, что в ближайшее время на 24 канале выйдет большое интервью с родителями Кузьмы – Ольгой и Виктором. А в день рождения Андрея, 17 августа, мы рассказывали, как мама делилась своими мыслями, чтобы на сегодняшнюю войну говорил ее сын.

"Знаете, как сказала моя невестка Светлана? "Он бы уже был неизвестно где." Он говорил, что я медик, окончил медицинский университет, поэтому так или иначе я принесу какую-то пользу. Он еще тогда порывался (в 2014 году, – 24 канал), но там была несколько иная ситуация. Он говорил, что "ребята - во вьетнамках, мне их надо обуть, машины им купить". Поэтому я все, когда прихожу к нему с папой, говорю: "Сыночка, посмотри, что делается, где бы ты был сейчас?" – рассказала Ольга Кузьменко.