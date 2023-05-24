До сих пор без памятника, но с цветами от незнакомцев: как выглядит могила Григория Чапкиса в Киеве

В апреле украинцев ошеломило видео с могилы танцовщика Григория Чапкиса, которая выглядела запущенной. Теперь там появились цветы, но не от семьи, ведь родственники Чапкиса сейчас за границей.

Украинские журналисты посетили могилу Чапкиса спустя месяц. Теперь на заброшенной могиле известного украинского хореографа на Байковом кладбище появились цветы, но похоже, что от незнакомцев.

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Хотя еще в апреле в сети появились кадры заброшенной могилы, на которой через два года после смерти Чапкиса до сих пор не установили памятник. Кроме того, там лежали засохшие цветы.

Через месяц из надгробия убрали деревянную конструкцию с вышитым полотенцем, однако памятник до сих пор не поставили. Также на могиле появились искусственные белые и красные розы от незнакомцев.



Так сейчас выглядит могила Григория Чапкиса / Фото ТСН

Когда на могиле Чапкиса установят памятник

Дочь артиста Лилия Чапкис по телефону рассказала журналистам, что уже этим занимается. "У нас уже готовый проект памятника отцу. Раньше не начинали работы, потому что было холодно. Проект разрабатывался тщательно и долго, мы ожидали его окончания десять месяцев", – призналась она.

По ее словам, сейчас нужно договориться с рабочими.

Процесс продолжается, мы не спим. Единственное – что мы за границей и, к сожалению, приехать в Киев не можем, а у Григория Николаевича в городе никого не осталось – ни родственников, ни друзей,

– ответила дочь.

Она подчеркнула, что авиасообщения с Киевом сейчас нет, а на дорогу на поезде уходит очень много времени. "Поэтому приехать мы пока не сможем, только во время отпуска", – добавила дочь Чапкиса.

Напомним, что сын Григория Чапкиса прилетал в Украину осенью 2021 года. навещал могилу отца. Тогда она выглядела иной – вместе с цветами и окном стояла большая фотография хореографа с сине-желтой лентой.

Когда умер Григорий Чапкис