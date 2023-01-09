После слухов об измене: Кайли Дженнер снова разошлась с Тревисом Скоттом

Через 2 года после примирения Кайли Дженнер и Тревис Скотт развелись. По словам инсайдеров, пара осталась отличными друзьями и партнерами.

Блогер и модель Кайли Дженнер и рэпер Тревис Скотт раз разошлись. Об этом сообщают источники, близкие к звездной паре.

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Кайли Дженнер и Тревис Скотт разошлись

Кайли и Тревис должны были быть вместе на зимние праздники. Но Дженнер поехала вместе с семьей и друзьями на отдых в Аспен, на горнолыжном курорте.

Такое случалось уже много раз, они известны тем, что снова и снова расходятся, но всегда остаются друзьями и замечательными родителями.

– говорят инсайдеры.

Знаменитости не дают комментариев на этот счет, как обычно. Однако у Кайли значительно уменьшилось фото с рэпером, что может свидетельствовать об их разрыве.



Кайли Дженнер и Тревис Скотт / Фото из инстаграма звезды

Отношения Кайли Дженнер и Тревиса Скотта