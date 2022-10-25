Отношения знаменитой Кайли Дженнер и Тревиса Скотта длятся около 5 лет – за это время не раз репера обвиняли в изменах. На этот раз в сети снова ходят слухи о том, что он закрутил роман с блоггером и моделью Роджер Кар.
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Тревиса Скотта обвиняют в изменах
Музыканту и модели уже не в первый раз приписывают отношения – говорят, что они знакомы еще с 2013 года. Слухи подогрели фаны, недавно увидевшие Тревиса и Роджер на фестивале. Также по сети "гуляли" фото и видео звезд вроде бы из одной и той же локации.
После критики и хейта Тревис Скотт ответил на обвинения и опроверг слухи о том, что знаком с Роджер Кар.
Я не знаю ее, никогда с ней не был, поэтому, пожалуйста, прекратите эти онлайн-игры и перестаньте придумывать истории,
– написал рэпер в социальных сетях.
Но блоггер и модель настаивает на том, что имеет отношения со Скоттом. Она заявила, что именно по просьбе рэпера делала вид, что не знакома с ним. К тому же ее вроде бы пригласили на съемки видео. Также она публикует провокационные фотографии с такими же подписями.
"Скажи ей быть мной на Хэллоуин, поскольку она хочет, чтобы ты ее так сильно любил", – так Роджер подписала одно из фото, намекнув на Кайли Дженнер.
Модель Роджер Кар, которая может быть любовницей Скотта / Фото с инстаграма модели
Кайли Дженнер пока никак не комментирует эти слухи.
Отношения Тревиса Скотта и Кайли Дженнер
- Пара встречается с 2017 года. После того, как стало известно об их романе, модель забеременела. В следующем году у влюбленных появилась на свет дочь Сторми.
- Впоследствии Кайли и Тревис проходили непростые времена – то сходились, то снова расставались. В октябре 2019 стало известно, что Кайли и Тревис взяли паузу в отношениях. Поговаривали, что исполнитель изменял матери его дочери, но сам он всю эту информацию опровергал.
- В июне 2021 года блоггер и рэпер возобновили отношения и вышли в свет с дочерью, а впоследствии стало известно о беременности Дженнер. 2 февраля звезда родила мальчика, но его имя знаменитости скрывают.