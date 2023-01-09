Дамиано Давид умеет шокировать поклонников. Он не боится экспериментов с изменениями во внешности, стиле. Однако таких изменений от него точно никто не ожидал.

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Как солист Måneskin сменил прическу

В канун дня рождения Дамиано Давид показывал новую прическу, но на вечеринке по случаю 24-летия продемонстрировал, что выбрил на затылке логотип элитного бренда Gucci. Фанаты привыкли к лидеру Måneskin с длинными волосами, поэтому очень необычно видеть их с выбритой головой. Отметим, что почти все концертные наряды музыкантов Måneskin от бренда Gucci.

Солист показал новую стрижку, одевшись в стиле "90-х". Музыкант позировал на камеру в широких белых брюках, красной футболке и черном бомбере.

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Все эти фото музыкант сделал на громкой вечеринке в стиле "90-х", организованной по случаю дня рождения. Там собрал друзей, а также присутствовала любимая Дамиано – Джорджия Соллери.

Парень-именинник. +24 для меня. "90-е" новые "20-е",

– написал Дамиано под фото.

Напомним, несколько дней назад день рождения отпраздновала девушка Дамиано. Артист поздравил избранницу, опубликовав трогательное общее фото и признавшись в любви.