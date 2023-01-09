Блогер и модель Кайли Дженнер и рэпер Тревис Скотт раз разошлись. Об этом сообщают источники, близкие к звездной паре.
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Кайли Дженнер и Тревис Скотт разошлись
Кайли и Тревис должны были быть вместе на зимние праздники. Но Дженнер поехала вместе с семьей и друзьями на отдых в Аспен, на горнолыжном курорте.
Такое случалось уже много раз, они известны тем, что снова и снова расходятся, но всегда остаются друзьями и замечательными родителями.
– говорят инсайдеры.
Знаменитости не дают комментариев на этот счет, как обычно. Однако у Кайли значительно уменьшилось фото с рэпером, что может свидетельствовать об их разрыве.
Кайли Дженнер и Тревис Скотт / Фото из инстаграма звезды
Отношения Кайли Дженнер и Тревиса Скотта
- Роман звездной пары продолжается с 2017 года. В 2019 году Кайли и Тревис сделали паузу в отношениях, как тогда поговаривали, из-за измен репера. Это произошло после того, как Дженнер родила от любимого дочь.
- В июне 2021 года блоггер и рэпер официально возобновили отношения и вышли в свет с дочкой. Через некоторое время стало известно о беременности модели. 2 февраля звезда родила мальчика, но его имя и лицо знаменитости скрывают.
- Через год после появления на свет сына в сети разрослись слухи о якобы очередную измену Тревиса Скотта. Его обвинили в романе с блогершей и моделью, которая и сама об этом намекала. Но рэпер отвергал какую-либо информацию и говорил, что не знает девушку.