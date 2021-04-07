Больная рассеянным склерозом Сельма Блэр показала очаровательные формы без купальника на пляже
Голливудская актриса Сельма Блэр устроила неожиданную для нее и поклонников откровенную фотосессию. Звезда была полуобнаженной, поэтому грудь прикрыла шляпой на берегу океана.
Источник:инстаграм Сельмы Блэр
48-летняя звезда в 2018 году призналась, что болеет рассеянным склерозом. Лечение не помогало, поэтому ей сделали пересадку стволовых клеток и назначили очень тяжелый курс химиотерапии. Несмотря на это, актриса продолжает наслаждаться жизнью и ловить лучшие ее мгновения.
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На берегу океана, она, похоже, нежилась под солнцем и решила запечатлеть такой момент на фото. На снимках Сельма позирует в одних лишь красных плавках, а обнаженную грудь прикрывает соломенной шляпой. Ее взгляд отведен в сторону.
Очаровательная Сельма Блэр / Фото из инстаграма актрисы
На другом снимке звезда повеселилась и подняла одну ногу вверх, словно балерина.
Весенние каникулы 2021 года! Я как никогда ценю эти пляжные дни,
– подписала снимки Блэр.
Больная рассеянным склерозом актриса показала отличную растяжку / Фото из инстаграма актрисы
Реакция фанатов
Поклонники были в восторге от таких чувственных фото, поэтому засыпали ее комплиментами. Среди них было немало звезд: Риз Уизерспун, Наоми Уотс, Шэрон Стоун и многие другие:
- "Какая радость!";
- "Мне нравится этот купальник!";
- "Просто очаровательная";
- "Эта шляпа! Это тело! Эта поза!";
- "Я влюбилась в эти фото".
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