Голливудская актриса Сельма Блэр устроила неожиданную для нее и поклонников откровенную фотосессию. Звезда была полуобнаженной, поэтому грудь прикрыла шляпой на берегу океана.

48-летняя звезда в 2018 году призналась, что болеет рассеянным склерозом. Лечение не помогало, поэтому ей сделали пересадку стволовых клеток и назначили очень тяжелый курс химиотерапии. Несмотря на это, актриса продолжает наслаждаться жизнью и ловить лучшие ее мгновения.

Читайте также Бенедикт Камбербэтч подозревает, что мог стать "нулевым пациентом": почему его высмеяли фанаты

На берегу океана, она, похоже, нежилась под солнцем и решила запечатлеть такой момент на фото. На снимках Сельма позирует в одних лишь красных плавках, а обнаженную грудь прикрывает соломенной шляпой. Ее взгляд отведен в сторону.



Очаровательная Сельма Блэр / Фото из инстаграма актрисы

На другом снимке звезда повеселилась и подняла одну ногу вверх, словно балерина.

Весенние каникулы 2021 года! Я как никогда ценю эти пляжные дни,

– подписала снимки Блэр.



Больная рассеянным склерозом актриса показала отличную растяжку / Фото из инстаграма актрисы

Реакция фанатов

Поклонники были в восторге от таких чувственных фото, поэтому засыпали ее комплиментами. Среди них было немало звезд: Риз Уизерспун, Наоми Уотс, Шэрон Стоун и многие другие: