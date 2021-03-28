На днях знаменитость Кайли Дженнер появилась на вечеринке Джастина Бибера. Для светского выхода она выбрала прозрачный комбинезон, бархатную мини-юбку и крохотный топ, едва прикрываший грудь. В обольстительном наряде модель показала все прелести своего тела.

27-летний канадский певец Джастин Бибер организовал вечеринку по случаю выхода нового музыкального альбома Justice, на которую пригласил успешных коллег жены Хейли Бибер – Кендалл и Кайли Дженнер. Последняя из них вышла в свет в очень провокационном образе.

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Образ Кайли Дженнер в прозрачном наряде

Светская львица появилась на мероприятии в полностью прозрачном сетчатом комбинезоне красного цвета, сексуально облегавшим ее роскошное тело. Грудь она прикрыла бархатным топом винного цвета, а бедра – крохотной мини-юбкой на завязке. Образ завершили прозрачные туфли-лодочки карамельного оттенка и стильный кейс Louis Vuitton.

Безупречную фигуру Кайли Дженнер едва скрыла, накинув наверх ярко-красный кожаный плащ. Волосы звезда собрала в тугой пучок и сделала макияж со стрелками. Этот ее образ фоловеры оценили в 5 миллионов лайков.

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