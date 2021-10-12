К 27-летию группы: "Океан Эльзы" выпустил песню "Обійми" из каверов фанов

Одна из самых популярных украинских групп "Океан Эльзы" празднует 27 лет на сцене. По случаю дня рождения музыканты перевипустили хит "Обійми". Новая композиция состоит из каверов, которые записали фаны со всего мира.

Песню "Обійми" справедливо считают одной из самых популярных в репертуаре "Океана Эльзы". Неудивительно, что звезды дали вторую жизнь именно этому треку. Композицию из каверов поклонников коллектив назвал "саундтреком любви".

Не пропустите "Ми помрем не в Парижі": бессмертные хиты Миська Барбары, на которых выросли поколения

Сегодня 27. Саундтрек нашей общей с вами любви к этому дню рождения – песня "Обійми". Она звучит на всех континентах, в сотнях стран, на десятках языков. Обнимаем всех и каждого и спасибо, что все годы мы вместе,

– написали "Океан Эльзы" в инстаграме.

В видео появились певцы из Казахстана, Узбекистана, Грузии, Турции, Южной Кореи, Армении, Азербайджана и, конечно же, из Украины. Более того, в подписи музыканты оставили активные ссылки на все ролики, которые использовали в клипе.

Океан Эльзы – Обійми: смотрите видео онлайн

Реакция сети

, в сентябре первому альбому группы " Там, де нас нема " исполнилось 23 года. Его музыканты выпустили на компакт-дисках и были горды тем, что имеют "такой мегасовременный носитель".

Группу "Океан Эльзы" засыпали поздравлениями в социальных сетях. Одни фанаты признаются, что слушают их музыку более 20 лет, другие же желают вдохновения и творческих взлетов:

"С Днем рождения! Слушаю с 1998 года";

"Музыка, с которой я живу уже 20 лет – радуюсь и грущу, вдохновляюсь и успокаиваюсь";

"С днем ​​рождения, любимый пятый океан! Люблю тебя и твоих прекрасных поклонников";

"Поздравляем, любимую группы! Спасибо за ваше творчество".

Реакция фанов из России

К слову, фаны отметили, что среди каверов на хит "Обійми" нет русского. В комментариях под новым клипом они признались, что огорчились, но и дальше будут слушать "Океан Эльзы" в России: