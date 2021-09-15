На счету львовской группы "Океан Эльзы" – 9 студийных альбомов и десятки оригинальных синглов. Впрочем, наиболее значимым в их истории Святослав Вакарчук считает именно первый.

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Как сегодня помню ту осень 1998 года, когда впервые в жизни пришли в магазин посмотреть на компакт-диски, на которых вышел первый альбом молодой группы "Океан Эльзы". Сейчас мало кто помнит вообще, что такое компакт-диск, а тогда это было в новинку для нас, молодых музыкантов. И мы были горды тем, что имеем такой мега современный носитель. А клип на песню "Там, де нас нема" так и остается моим одним из самых любимых,

– признался Вакарчук.

Стоит добавить, что состав группы за последние 27 лет часто менялся, поэтому фронтмен отметил самых первых музыкантов "Океана Эльзы": Виталия Климова, Дениса Глинина, Павла Гудимова, Юрия Хусточку и Валерия Тверского. Мужчина также опубликовал пару архивных фото с начала их карьеры.



Обложка первого альбома "Океана Эльзы" – "Там, де нас нема" / Архивное фото из инстаграма Вакарчука



Молодой Святослав Вакарчук / Архивное фото из инстаграма певца

Песни из альбома

В первый альбом "ОЭ" "Там, де нас нема" вошло 15 песен:

"Новий день"

"Там, де нас нема"

"Голос твій"

"Позич мені сонце"

"Тадж-махал"

"Сумна мелодія"

"Поїзд "Чужа любов"

"Йду на дно"

"Вісім"

"Ластівка з мого міста"

"Ти забула давно"

"Long Time Ago"

"Колискова вітру"

"Годі вже"

"Там, де нас нема (remix)"

Некоторые песни с него предлагаем вам послушать.

Океан Эльзы – Там, де нас нема: смотреть видео онлайн

Океан Эльзы – Позич мені сонце: смотреть видео онлайн

Океан Эльзы – Сумна мелодія: смотреть видео онлайн

Океан Эльзы – Ластівка з мого міста: смотреть видео онлайн

Океан Эльзы – Колискова вітру: смотреть видео онлайн