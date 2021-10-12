Пісню "Обійми" справедливо вважають однією з найпопулярніших в репертуарі "Океану Ельзи". Не дивно, що зірки дали друге життя саме цьому треку. Композицію з каверів шанувальників колектив назвав "саундтреком любові".
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Сьогодні 27. І саундтрек нашої спільної з вами любові цього дня народження – пісня "Обійми". Вона звучить на всіх континентах, у сотні країн, на десятках мов. Обіймаємо всіх і кожного й дякуємо, що всі роки ми разом,
– написали "Океан Ельзи" в інстаграмі.
У відео з'явились співаки з Казахстану, Узбекистану, Грузії, Туреччини, Південної Кореї, Вірменії, Азербайджану й, звичайно ж, з України. Ба більше, у підписі музиканти залишили активні посилання на всі ролики, які використали в кліпі.
Океан Ельзи – Обійми: дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Гурт "Океан Ельзи" засипали привітаннями в соціальних мережах. Одні фани зізнаються, що слухають їхню музику понад 20 років, інші ж бажають натхнення та творчих злетів:
- "З Днем народження! Слухаю з 1998 року";
- "Музика, з якою я живу вже 20 років – радію і сумую, надихаюсь і заспокоююсь";
- "З днем народження, найулюбленіший п'ятий океан! Люблю тебе і твоїх прекрасних шанувальників";
- "Вітаємо, улюблений гурте! Дякуємо за вашу творчість".
Реакція фанів з Росії
До слова, прихильники зауважили, що серед каверів на хіт "Обійми" немає російського. У коментарях під новим кліпом вони зізнались, що засмутились, але й далі будуть слухати "Океан Ельзи" у Росії:
- "Супер кавер! Шкода, що не ввійшов кавер з Росії. Тут вас дуже люблять і чекають";
- "Все ж відео про творчість, а не про політику. У Росії теж повно шанувальників, які слухають ОЕ, співають пісні на вулицях";
- "Шкода, звичайно, що Росію уникаєте, адже тут вас теж слухають і люблять";
- "Даремно ви не включили кавер російською мовою, ми приїжджаємо в інші країни на ваші концерти. У будь-якому випадку, слухаємо вас і любимо";
- "Ми в Росії теж любимо ваші пісні".