Пісню "Обійми" справедливо вважають однією з найпопулярніших в репертуарі "Океану Ельзи". Не дивно, що зірки дали друге життя саме цьому треку. Композицію з каверів шанувальників колектив назвав "саундтреком любові".

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Сьогодні 27. І саундтрек нашої спільної з вами любові цього дня народження – пісня "Обійми". Вона звучить на всіх континентах, у сотні країн, на десятках мов. Обіймаємо всіх і кожного й дякуємо, що всі роки ми разом,

– написали "Океан Ельзи" в інстаграмі.

У відео з'явились співаки з Казахстану, Узбекистану, Грузії, Туреччини, Південної Кореї, Вірменії, Азербайджану й, звичайно ж, з України. Ба більше, у підписі музиканти залишили активні посилання на всі ролики, які використали в кліпі.

Океан Ельзи – Обійми: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у вересні першому альбому гурту "Там, де нас нема" виповнилося 23 роки. Його музиканти випустили на компакт-дисках і були горді від того, що мають "такий мегасучасний носій".

Реакція мережі

Гурт "Океан Ельзи" засипали привітаннями в соціальних мережах. Одні фани зізнаються, що слухають їхню музику понад 20 років, інші ж бажають натхнення та творчих злетів:

"З Днем народження! Слухаю з 1998 року";

"Музика, з якою я живу вже 20 років – радію і сумую, надихаюсь і заспокоююсь";

"З днем народження, найулюбленіший п'ятий океан! Люблю тебе і твоїх прекрасних шанувальників";

"Вітаємо, улюблений гурте! Дякуємо за вашу творчість".

Реакція фанів з Росії

До слова, прихильники зауважили, що серед каверів на хіт "Обійми" немає російського. У коментарях під новим кліпом вони зізнались, що засмутились, але й далі будуть слухати "Океан Ельзи" у Росії: