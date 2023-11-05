Юмористы теперь зарабатывают в 5 раз меньше, – Юрий Ткач рассекретил свои доходы во время войны

После начала полномасштабной войны финансовая ситуация украинцев значительно ухудшилась. Эти затруднения коснулись и знаменитостей. Так, о том, как пострадала сфера юмора на днях рассказал Юрий Ткач.

По его словам, юмористы теперь зарабатывают в пять раз меньше. Актера поделился, что комики сейчас выступают за гонорары. Однако они составляют лишь часть того, что звезды получали до большой войны – 10-20 процентов их предыдущих гонораров.

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Юрий Ткач признался, сколько зарабатывает в месяц

Основным источником прибыли для юмориста является "95 Квартал". Там он получает денежные средства за съемку. Также Юрий проводит корпоративы и другие частные мероприятия.

Квартал – это та история, которая держит на плаву. Есть зарплата, она небольшая. Зарплата за съемку, она держит. Иногда бывают корпоративы, частные мероприятия и плюс "подушка", которая у тебя есть,

– отметил Ткач.

Так, актер признался, что зарабатывает примерно две тысячи долларов в месяц.

"Многое сейчас идет на помощь. Никто не парится и так нужно. Это и шоу-бизнеса касается. Уже нет тех гонораров. Полякова уже за тридцатку не ездит, условно говоря. Вперед к победе. Уже после победы будем ездить", — подытожил Юрий.

Интервью с Юрием Ткачем: смотрите видео онлайн

Сколько других юмористов зарабатывают во время войны