Скандальный блоггер и организатор пьяных вечеринок в Киеве Олег Захаров сыграл свадьбу в одной из самых дорогих гостиниц Украины. Ведущим на этом празднике стал Юрий Ткач. Из-за чего на него вылилась волна хейта от украинцев. На днях актер впервые прокомментировал ситуацию.

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Юрий Ткач отреагировал на скандал вокруг свадьбы

Артист отметил, что не знал о "скандальном бэкграунде" парня. В то же время он отметил: "Принимая коммерческие заказы, мы с женой, которая является моим менеджером, в первую очередь спрашиваем, причастны ли люди, у которых я буду проводить свадьбу, к политике и какую позицию в войне России с Украиной имеют. При этом фамилии, профайлы женихов или любая другая персональная информация — не всегда бывает нам известна".

Юрий признал, что эти "фильтры слабы".

Признаю эту ситуацию позорной. Все последствия принимаю и обещаю, что больше подобных ситуаций при моем участии не произойдет,

– подчеркнул Ткач.

Кроме того, ведущий добавил, что гонорар за эту свадьбу передаст военным и на другие добрые дела.

"Надеюсь на понимание и на то, что общество вскоре получит ответы на все вопросы, касающиеся этого громкого дела. Потому что вопросов осталось много", — подытожил Юрий.

Реакция сети

В комментариях под постом многие знаменитости поддержали Юрия.

Наталка Денисенко: "Юра, мое уважение";

"Юра, мое уважение"; Александр Волошин: "Юра — красавчик";

"Юра — красавчик"; Тарас Цымбалюк: "Всегда знал, что ты пиз*атый тип";

"Всегда знал, что ты пиз*атый тип"; Анна Алхим : "Юра, пошли все на*уй";

: "Юра, пошли все на*уй"; Виталий Козловский: "Юра, я знаю лично сколько ты всего делаешь для военных, поэтому я с тобой, брат!";

"Юра, я знаю лично сколько ты всего делаешь для военных, поэтому я с тобой, брат!"; Анатолий Анатолич: "Реакция здорового человека"

Многие подписчики также стали на сторону ведущего.

"Человек характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Вы поступили верно";

"Достойный ответ! Ты очень хороший человек и я никогда не буду сомневаться в твоей порядочности";

"Адекватная реакция на про*б. Жму руку".

В то же время, были и те, кто все равно осудил Юрия.

"Юра, это пиз*ец. Неужели нужно скакать, чтобы ВСУ получили мавик? Неужели нет моральных рамок и понимания, что свадьба с размахом – это слишком во время, когда завозят каждый день на каждую улицу 200-х";

"Люди добрые! Как можно в такое время страшной войны в Украине устраивать такие гульбища?... Тогда, когда деньги постоянно нужны на фронте… А всем "ткачам" пусть будет наука, верно говорит народная пословица: "От любви к ненависти — один шаг";

"Ну наверное! Никто ничего не знал?! Плохо ваш менеджер работает, если о заказчике информацию не проверяет. Деньги, деньги и еще раз деньги. Позор".

Что известно о свадьбе, где Юрий Ткач был ведущим: главное

Праздник прошел в роскошном загородном комплексе Edem Resort Medical&Spa. Женился блоггер из Ивано-Франковска Олег Захаров, который после скандала с пьяными вечеринками в Киеве, вышел под залог в 402 тысячи гривен.