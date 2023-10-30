24 Канал расскажет биографию триумфатора, который в этом году завоевал сердца миллионов зрителей не только в Украине, но и в Польше, где проходили съемки 13-го сезона.

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Михаил родился в 1998 году в городе Рудки Львовской области. После окончания Рудковской гимназии поступил во Львовский профессиональный колледж гостинично-туристического и ресторанного сервиса, где получал профессию повара-кондитера.

Участие в "Х-факторе"

В 2017 году Михаил стал участником популярного талант-шоу "Х-фактор", где работал в команде Дмитрия Шурова. Панчишину удалось пройти все испытания, приготовленные для участников вокальным проектом.

В финале его соперником был Юрко Юрченко, получивший популярность еще в 1990-х годах. Однако расположение поклонников "Х-фактора" завоевал все-таки Михаил. Согласно результатам зрительского голосования, вокалист занял первое место и получил важный приз – 1 миллион гривен, возможность записать песню и снять на нее клип.

Все выступления Михаила Панчишина на "Х-факторе": смотрите видео онлайн

Жизнь после проекта

От сольной карьеры артист отказался в пользу своей группы Ptashkin. В 2018 году у коллектива был первый сольный концерт во Львове. В том же году он выпустил клип на русскоязычную песню "Ледяная вода", а спустя еще год представил трек Baby.

Ptashkin – "Ледяная вода": смотрите видео онлайн

Казалось бы, успешная карьера только начинается, но все в мгновение ока сменила война.

Служба в ВСУ и участие в боях под Бахмутом

С детства Михаил был членом Национальной скаутской организации Украины – "Пласт". Он никогда не оставался в стороне происходящих в стране событий, поэтому после начала полномасштабного вторжения тоже не мог сидеть на месте.

В конце марта 2022 года Панчишин сменил микрофон на оружие и присоединился к рядам киевской территориальной обороны. Вместе с собратьями он воевал на Киевщине – Ирпень, Буча, а впоследствии участвовал в боях под Бахмутом, где тогда было жарче.

Мы в окрестностях Киева как пехота служили – охраняли и держали посты. И все равно хотелось быть среди лучших – на передовой. Так собралось нас 30 таких людей, мы написали рапорты: заберите нас на фронт. Не желают. Проходит еще месяц. Мы ходили и просили: хотим по-настоящему воевать, мы хотим на фронт. И здесь в начале мая нас отправили в Бахмут,

– рассказывал Михаил.

Артист признался, что на Востоке пережил настоящий ад. В течение пяти дней вместе с собратьями находился в окопах под постоянным артобстрелом, а на шестой день окупать прорвали фланги и взяли их взвод в кольцо, бой длился около 14 часов. Панчишину и некоторым его собратьям удалось вырваться. Часть военных там погибла.

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Под Бахмутом Михаил получил ранение, три месяца был в больнице, а затем осенью 2023 года. освободили от участия в боевых действиях.

Когда я вышел из нашего подразделения, мне наш командир сказал: "Ты свое на передке отбегал, сейчас твое задание как автора и певца – сделать так, чтобы нас и тех, кто уже не с нами, никогда не забыли. Пусть люди знают и пом о тех, кто отдал жизнь, защищая наш дом!",

– делился артист.

Именно с этой целью он пришел на "Голос страны", где на "слепых прослушиваниях" исполнил авторскую песню "Неизвестный герой", которой довел звездных тренеров до слез.

Михаил Панчишин – "Неизвестный герой": смотрите видео онлайн