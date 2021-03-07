Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов показал, как проводит выходные с маленьким сыном Иваном. Артист поделился фотографиями, где его первенец играет машинками и рисует, в то время, как папа занимается йогой.

Звездные супруги, Катя Осадчая и Юрий Горбунов выходные проводят дома. В частном загородном доме влюбленные наслаждаются временем с сыном.

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Выходной Юрия Горбунова с сыном

В воскресенье артист порадовал 972-тысячную аудиторию подписчиков новыми публикациями. Юрий решил показать, как проводит это время вместе с сыном Иваном.

Утро в семье Осадчей и Горбунова началось с просмотра телевизора и раскрасок. Юрий уже неоднократно показывал своего сына за этим занятием. Похоже, что маленькому Ивану нравится рисование.

"Утренние, воскресные раскраски!", – написал в публикации Горбунов.

Также Звездный отец обнародовал фотографию, на которой показал свое занятие йогой. В то время, когда Юрий делал физические упражнения, его сын играл машинками на коврике для йоги.

Кто-то начинал с папой заниматься йогой, но потом отвлекся,

– в шутку написал Горбунов.

Фото Юрия Горбунова и Кати Осадчей с сыном: