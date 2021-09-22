Звездные супруги – Катя Осадчая и Юрий Горбунов для многих их фанов являются образцовыми родителями. Несмотря на напряженный рабочий график обоих, ведущие как можно больше свободного времени стараются посвятить детям.

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Новое фото Горбунова с сыном

Юрий Горбунов на личной странице показал новое фото со старшим сыном. Он показал, как папа и сын провели один из вечеров.

Шоумен позировал перед камерой в привычной одежде – светлой футболке и серых шортах. 4-летний Иван предстал в черных брюках и голубой футболке. Звездный отец раскрашивал с сыном разнообразные рисунки.

Интересно, что Иван стоял к камере полубоком. Несмотря на то, что мальчик снялся в фотосессии для журнала, он все еще выбирает фотографии, которые можно публиковать родителям.

Вечерние зарисовки,

– лаконично подписал снимок Горбунов.



Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Поклонники активно комментируют новое семейное фото телеведущего:

"Премило";

"Познание прекрасного";

"Молодцы! Семья";

"Запасайтесь карандашами – вот-вот вырастет младший";

"Счастье вашей прекрасной семье";

"Хорошего вечера".

Добавим, что старший сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова уже "познакомился" с младшим братом. Иван внимательно наблюдает за новорожденным Даниилом. Телеведущая призналась, что парень уже готов брать ответственность за брата, ведь выразил желание самостоятельно возить коляску с малышом.