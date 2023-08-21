Он поделился, что за время полномасштабного вторжения действительно много раз выезжал за границу. Однако, по его словам, все те пересечения границы являются официальными. Следовательно, отдых на испанском курорте он назвал "клеветой" и даже отметил, что подал заявление в соответствующие органы для того, что все это расследовать.

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Юрий Горбунов признался, действительно ли отдыхал на курорте в Испании

Шоумен сказал, что хочет, чтобы люди, которые по его словам, дали ложную информацию, понесли ответственность за сказанное и написанное.

Все мои выезды за границу официальны. Они зафиксированы в моем паспорте, и там есть все штампы, которые нужно. То, что написали "Цензор.Нет" и подобные издания, которые их поддержали и принадлежат к определенной политической силе, будут нести официальную публичную ответственность. Я уже подал заявление в соответствующие органы, чтобы это расследовали. И те люди, которые оказали эту клевету, обязательно будут просить прощения,

– рассказал телеведущий.

Горбунов подчеркнул, что официально информацию о пересечении границы могут предоставить только при условии, что на человека открыто уголовное введение.

В то же время, он отметил, что в Европу за время войны выезжал много раз. Это шоумен в большинстве своем делал с волонтерской целью или для съемок нового сезона "Голоса страны". К тому же, информацию об отдыхе в Испании Юрий опроверг.

"Я не отдыхал на испанских курортах. Я был там два раза. В Барселоне и Жироне там, где были концерты с Дзидзьо и Александром Пономаревым", – добавил Горбунов.

Интервью с Юрием Горбуновым: смотрите видео онлайн

Что известно о выезде Горбунова за границу: главное

В сети появилась информация о том, что телеведущий Юрий Горбунов в марте 2022 года дважды пересекал границу Украины и Молдовы. Это якобы зафиксировали молдавские пограничники.

Следовательно, есть данные о том, что 1 марта 2022 года 52-летний Горбунов вместе с двумя детьми – шестилетним Иваном и двухлетним Данилом – впервые покинул Украину. Позже 26 марта шоумен уезжал из Украины уже сам – ездил на элитный испанский курорт.