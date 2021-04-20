Катя Осадчая и Юрий Горбунов являются одной из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Знаменитости работают вместе на телепроектах, показывают в сети совместный отпуск и не стесняются демонстрировать чувства на публике.

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Часто в инстаграме влюбленные публикуют милые кадры, на которых показывают нежность друг к другу.

Новое фото Осадчей и Горбунова

В воскресенье, 18 апреля, состоялся полуфинал 11 сезона "Голоса страны". Ведущие Осадчая и Горбунов сделали трогательное селфи за кулисами шоу. Катя предстала перед камерой в желтом платье, нежно обнимая любимого. Звезда мило улыбалась и похвасталась красивым макияжем.

Юрий также с улыбкой смотрел в камеру и наслаждался этим моментом отличного вечера.

В воскресенье был крутой полуфинал! Готовимся к финалу и определению победителя 11 сезона "Голоса страны",

– написал ведущий в публикации.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Семейные фото Юрия и Екатерины: