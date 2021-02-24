Во вторник, 23 февраля, в киевском кинотеатре "Киевская Русь" состоялся допремьерный показ "Бешеной свадьбы 3". На светском мероприятии продюсер фильма Юрий Горбунов появился с женой Катей Осадчей. Ведущая потрясла публику роскошным образом.

Уже в четверг, 25 февраля, финальная часть украинской комедии "Бешеная свадьба 3" появится во всех кинотеатрах страны. На днях звезды и актеры собрались на допремьерный показ картины. Поскольку продюсером фильма является ведущий и шоумен Юрий Горбунов, его жена Катя Осадчая вместе с программой "Светская жизнь" не могла пропустить грандиозное мероприятие.

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Светский выход Кати Осадчей и Юрия Горбунова

В свете софитов звездные супруги красовались вместе. Для публичного выхода ведущая Катя Осадчая выбрала роскошное мини платье белого цвета с атласными и кружевными вставками и объемными рукавами с высокими манжетами. Стройную талию она подчеркнула поясом и довершила look шляпкой и белыми туфлями-лодочками. Волосы звезда собрала в низкий хвост и нанесла макияж с акцентом на глаза.

Наряду с мужем Юрием Горбуновым Катя Осадчая выглядела по-королевски. Продюсер "Бешеной свадьба" выглядел не менее элегантно. Для светского мероприятия он подобрал классические брюки, жилет и белую рубашку. Совместные фото супругов покорили сеть.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото с инстаграма



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото с инстаграма