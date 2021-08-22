Юрий Горбунов показал знакомство 4-летнего сына с маленьким братом: милое фото

Украинский телеведущий Юрий Горбунов и его жена Катя Осадчая стали родителями второго общего сына. Они знакомят новорожденного малыша с его старшим братом.

Успешная телеведущая Катя Осадчая третий раз стала мамой утром 19 августа. Несмотря на то, что звезда совсем не ожидала, что родит сына так рано, она счастлива от встречи с малышом. Теперь семья в полном составе проводит время вместе.

К слову Катя Осадчая показала, как кормит малыша грудью: фото из роддома

Знакомство братьев – сыновей Кати Осадчей

Шоумен Юрий Горбунов опубликовал милое фото с двумя сыновьями – 4-летним и новорожденным. Иван с интересом наблюдал за младшим братом и коснулся его головки рукой.

Вероятно, это фото сделано еще в роддоме. Когда Катя Осадчая еще восстанавливалась после третьих родов, сын Иван приходил к звездной мамочке с букетом цветов.

"Привет, брат!". Наши ребята знакомятся!

– написал Юрий Горбунов под фото.



Сыновья Кати Осадчей / Фото с инстаграма Юрия Горбунова

Реакция сети

Поклонники звездной пары очень рады пополнению в их семье. Новое фото малыша вместе с братом очаровало сеть:

"Какое это счастье. Еще нужно лапочку-дочку";

"Самые искренние поздравления";

"Молодцы. Замечательная семья. Здоровья всем";

"Милота";

"У вас такие красивые дети. Я так искренне за вас рада. Люблю вас";

"Самое ценное в мире";

"Какие милые".

Ранее Катя Осадчая также показывала, как Иван наблюдает за крохотным братом. Мальчик даже заявил, что обязательно будет возить коляску с малышом.



Сыновья Кати Осадчей / Фото с инстаграм-сториз



Сыновья Кати Осадчей / Фото с инстаграм-сториз