В четверг, 18 февраля, сыну Кати Осадчей и Юрия Горбунова исполнилось четыре года. В честь дня рождения Ивана родители устроили шумную вечеринку, на которую пригласили звездных друзей – Настю Каменских с Потапом, являющегося крестным отцом именинника.

После семейного праздничного утра и распаковки подарков от родителей Ивана ждала грандиозная вечеринка. Едва ли не впервые знаменитые родители устроили в день рождения сына большое торжество и показали его в сети.

Стоит узнать Сыну Кати Осадчей и Юрия Горбунова исполнилось четыре года: как родители поздравили малыша

Вечеринка по случаю 4-летия сына Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Родных и близких ведущие собрали в одном из заведений столицы. Гостями праздника стали рэпер и продюсер Потап с женой Настей Каменских, известная организатор светских мероприятий Киева Ирина Ковальчук, кинопродюсер Ирина Костюк и другие влиятельные друзья Осадчей и Горбунова.

Для мероприятия звездная семья сшила family look. Они предстали в черных классических брюках, жилетках и белых рубашках. Блузу Кати Осадчей украсил массивный бант-галстук. Она собрала волосы в низкий хвост, нанесла макияж с акцентом на глаза и подобрала роскошные серьги с жемчугом и камнями. Ведущие признались, что сын очень быстро повзрослел.

Самый ожидаемый праздник – день рождения Ивасика. Ивасик, будь счастливым, наш мальчик,

– трогательно написала Катя Осадчая.

Вечеринка была стилизована в желтом и оранжевом цветах, поэтому богатый стол по-весеннему украсили желтыми тюльпанами. Родители обустроили и яркую фотозону с надписью "Ивасику 4" и пригласили на праздник аниматоров, которые удивили детей затейливыми фокусами и шоу неоновых мыльных пузырей. 4-летний именинник был в восторге от увиденного.

Изюминкой вечеринки стал двухуровневый желтый торт со сказочными героями и свечами. Стоит добавить, что задуть свечи Ивану помог Юрий Горбунов. Мальчик позвал отца, а тот на руках поднял его поближе к десерту. Судя по всему, малыш растет смелым мальчиком, а со звездным папой у него очень теплые отношения.



Вечеринка ко дню рождения сына Кати Осадчей / Фото из инстаграма



Вечеринка ко дню рождения сына Кати Осадчей / Фото из инстаграма

Видео с вечеринки ко дню рождения сына Кати Осадчей и Юрия Горбунова: