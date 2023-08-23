Юрий Горбунов ответил хейтерам, почему 20-летний сын Осадчей живет в США и не идет воевать

Старший сын Екатерины Осадчей сейчас живет и учится в США. Хейтеры звезд возмущались в сети из-за того, что 20-летний Илья не защищает Украину. Продюсер и муж Осадчей Юрий Горбунов ответил на упреки.

Телеведущая на днях показывала своего 20-летнего сына. Поклонники отметили, что парень похож на Осадчую, как две капли воды.

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Журналистка спросила ведущего и продюсера Юрия Горбунова о упреках в отношении сына Осадчего, проживающего за границей, а не воюющего на фронте. Оказывается, звездных супругов хейтили за то, что Илья учится в США, не возвращается в Украину и не идет воевать.

В то же время Горбунов считает, что украинцы просто обвиняют друг друга.

Это история нашего поиска противника внутри страны. Кому-то триггерит, а кому это нужно, кто этим занимается и кто это "раздувает". А уставшие люди это поддерживают, хотя на следующий день, судя по тому, как люди извиняются, меняют свое мнение, потому что эмоция спадает,

– выразился Юрий.

По его мнению, людям неинтересна правда и они получают удовольствие от хейта.

Сам Горбунов признался, что стоит на учете. Он убежден, что в тылу может сделать больше, чем на фронте. Однако отметил – если нужно будет, то пойдет воевать.

Смотрите интервью с Юрием Горбуновым: видео

Что известно о сыне Екатерине Осадчей

20-летний Илья – сын ведущей от первого брака с нардепом Олегом Полищуком. Парень очень похож на звездную маму.

В настоящее время он живет в США. Напомним, что Илья окончил международную школу Kyiv International School и поступил в Мэрилендский университет. Парень сейчас учится на программиста.

Добавим, что у звездных супругов трое сыновей. Илье 20 лет, среднему Ивану – 6, а Даниил самый молодой, ему 1,5 года.

Ранее Юрий Горбунов рассказывал, что старший сын Осадчей принял его как отчима. Интересно, что Олег Полищук, на котором Катя вышла замуж в 18 лет, также знаком с Горбуновым.