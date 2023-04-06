Как выяснилось, нардеп Олег Полищук, за которого Катя Осадчая вышла замуж в 18 лет, не чужд звездной семье. Они с Юрием Горбуновым не просто знакомы, а иногда пересекаются на семейных праздниках.

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Горбунов об отношениях с экс-мужем Осадчей

Мы знакомы. Мы давно были знакомы. Мы здороваемся. Мы иногда даже видимся. Он у Катиного отца на дне рождения бывает. Хорошие (отношения – 24 канал),

– прокомментировал Юрий Горбунов.

"У меня вообще в жизни очень мало людей, с которыми у меня плохие отношения", – добавил ведущий.

Интересно, что старший сын Кати Осадчей тоже принял Горбунова, но не любит, когда тот его балует. "Илья отличный парень, воспитанный, вежливый. Он знает, чего он хочет, учится. Он даже слишком скромный", – отзывается шоумен о парне.

Юрий Горбунов с семьей / Фото из инстаграма ведущего

Кстати, в интервью Юрий Горбунов рассказал, что до сих пор общается с первой женой Людмилой, в браке с которой прожил много лет. Говорит, что "эмоциональная составляющая этого процесса выпала" и сейчас у них "нормальные человеческие отношения". Женщина, между прочим, живет у детей в США, так что они не видятся, максимум созваниваются раз в два месяца.