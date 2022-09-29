Я бы приехал раньше, – Юрий Горбунов высказался о куме Потапе, который отсиживался за границей

Две недели назад стало известно, что Потап наконец-то явился в Украину, хотя сам он уверяет, что вернулся значительно раньше. Юрий Горбунов якобы не осуждает кума за отсиживание за границей, но говорит, что на его месте поступил бы по-другому.

Репер Потап появился в эфире утреннего шоу 15 сентября и тем самым объявил о своем возвращении в Украину. Из интервью Юрия Горбунова, записанного накануне, стало ясно, что тот предупредил его о своем приезде. Правда, он советовал бы куму появиться в Киеве не на седьмой месяц войны, а несколько раньше.

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Юрий Горбунов прокомментировал возвращение кума Потапа

Я бы на его месте приехал раньше, он приехал позже. Но винить кого-то, в том числе Алексея, я не буду, потому что война – это штука, на которую каждый реагирует по-своему. Обвинять кого-то, говорить, что "ой, этот плохой, он не пошел на фронт, а этот плохой, потому что он за границей". Главное, чтобы люди всеми возможными методами, каждый на своем фронте, приближали победу,

– заявил Юрий Горбунов.

Так, ведущий напомнил, что его кум Потап разрывался между благотворительными концертами и мероприятиями в поддержку Украины. По его мнению, вряд ли кто-то другой смог бы сделать так же много, как репер.

"Алексей многое делает за пределами Украины и, ясно, получает дозу хейта. Но пусть так же попробует кто-то сделать это за границей – собрать концерты, собрать средства и отправить на Вооруженные Силы Украины", – подчеркнул Горбунов.

Настя Каменских вернулась в Украину раньше Потапа. Уже 15 августа она запостила фото из своего сада. Потом певица объяснила, что муж должен был остаться за границей, поскольку имел несколько проектов.

Сейчас же Потап ездит по деоккупированной Киевщине и дает бесплатные концерты с коллегой по группе Mozgi Вадимом Федоровым, известным как Дядя Вадя.

"Усталость, но такая приятная концертная усталость", – написал репер в своем инстаграме после очередного выступления.

Потап после благотворительного концерта / Фото из инстаграм-сторис репера