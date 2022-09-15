Потап уехал из страны еще до начала полномасштабного вторжения. С того времени он не возвращался в Украину, помогал из-за границы. За это неоднократно подвергался критике. Лишь на седьмой месяц жестокой войны артист отважился вернуться в Киев.
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Потап рассказал о болезни
Летом этого года артисту перекосило лицо. Теперь Потап впервые рассказал, что это произошло из-за постоянных нервов.
У меня был COVID-19, потом отит, а после этого синдром Рамзи Ханта, который был у Джастина Бибера, он даже сейчас остановил тур. Это паралич лица, нервов. Такая, тяжелая штука. Но я смотрел на воюющих ребят и понял, что – какой паралич… О чем говорить,
– поделился Потап.
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Рэпер также добавил, что во все эти месяцы, которые провел за границей, имел очень насыщенный график. Вместе с женой Настей Каменских ездил на благотворительные концерты, их было очень много. Признается, что только по возвращении в Украину смог по-настоящему отдохнуть.