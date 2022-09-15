Потап уехал из страны еще до начала полномасштабного вторжения. С того времени он не возвращался в Украину, помогал из-за границы. За это неоднократно подвергался критике. Лишь на седьмой месяц жестокой войны артист отважился вернуться в Киев.

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Потап рассказал о болезни

Летом этого года артисту перекосило лицо. Теперь Потап впервые рассказал, что это произошло из-за постоянных нервов.

У меня был COVID-19, потом отит, а после этого синдром Рамзи Ханта, который был у Джастина Бибера, он даже сейчас остановил тур. Это паралич лица, нервов. Такая, тяжелая штука. Но я смотрел на воюющих ребят и понял, что – какой паралич… О чем говорить,

– поделился Потап.

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Рэпер также добавил, что во все эти месяцы, которые провел за границей, имел очень насыщенный график. Вместе с женой Настей Каменских ездил на благотворительные концерты, их было очень много. Признается, что только по возвращении в Украину смог по-настоящему отдохнуть.

Обратите внимание! Потап заявил, что навсегда вычеркнул русский из своих песен. Он будет исполнять треки, которые писал до войны, только если на концертах об этом будут просить люди. Теперь рэпер пишет песни только на украинском, испанском и английском языках.