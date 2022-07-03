После антиукраинских заявлений: от скандального Юрия Бардаша ушла жена
Источник:инстаграм Елизаветы Бардаш
Сначала от Юрия Бардаша ушел артист Wellboy, которого он продюсировал, а теперь и жена Елизавета. Девушка лаконично объявила о разводе с музыкантом и поддержала Украину.
Почти четыре месяца войны Юрий Бардаш не говорил о вторжении России в Украину. Как выяснилось, он молчал лишь потому, что поддерживает пророссийские нарративы и ждет, когда Украина капитулирует. После того, как правда всплыла, от него ушла жена Елизавета, на которой он женился в августе 2020 года. Более того, она "уколола" его фразой "Украина превыше всего", которую он считает фашистской.
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Юрий Бардаш расстается с женой
Юра прощай, Юра прости. Украина превыше всего,
– лаконично написала Елизавета Бардаш.
Свое заявление она дополнила черно-белым фото из ЗАГСа, когда они официально стали мужем и женой.
Юрий Бардаш с супругой Елизаветой / Фото из инстаграма модели
Комментарии к посту Елизавета ограничила, так что ни 25-тысячная аудитория, ни сам Юрий Бардаш не сможет прокомментировать это ее решение. Однако среди тех, кто поддержал девушку лайком:
- Wellboy;
- Санта Димопулос;
- Дарья Астафьева;
- директор Kalush Orchestra Николай Кучерявый.
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Кстати, неизвестно, где сейчас Елизавета Бардаш. За несколько дней до вторжения России в Украину они улетели на отдых на Шри-Ланку, а оттуда, по словам Wellboy, перебрались в Грузию. Очевидно, некоторое время супруги еще жили вместе, ведь Юрий был рядом с дочерью Сарой, которую ему родила Лиза.