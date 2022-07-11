Поклонника "большой" россии Бардаша увидели в Москве: фото

Украинский продюсер Юрий Бардаш, недавно заявивший, что россия - "большая и могучая страна", теперь приехал в ее столицу. В последние месяцы мужчина отсиживался в Грузии.

Фото украинца было опубликовано в российских сообществах. Именно Бардаш недавно говорил, что Украина должна капитулировать перед могуществом россии, а в ВСУ вроде бы воюют одни "пацаны из сел". Одним словом, его заявления все поклонники восприняли враждебно и не поддержали его, а сам Бардаш, похоже, начал искать убежища в Москве. Ведь в Украине ему теперь точно не рады.

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В сообществах говорят, что поклонник "русского мира" прилетел в Москву из Тбилиси. А в городе он ходил в заведение общепита выпить травяного чая. Похоже, чтобы успокоить расшатанные нервы, неизвестно, как его воспримет московский шоубизнес.



Юрий Бардаш в Москве / Фото из российского телеграмм-канала



Юрий Бардаш – в Москве / Фото с телеграмм-канала россии

Недавно о желании Юрия жить в России рассказывал солист группы "Коррупция" Михаил Крупин. Он говорил, что у его продюсера Юрия Бардаша еще нет российского паспорта, но якобы планирует его получить и перебраться в страну-агрессорку на все ее преступные и террористические действия. Именно поэтому с ним разорвали контракты все украинские артисты, включая Wellboy.

Отметим, что перед полномасштабным вторжением России в Украину Юрий Бардаш с супругой Лизой и дочерью отправились в отпуск на Шри-Ланку. Там пара хотела отпраздновать его день рождения, которое Бардаш праздновал 23 февраля – за день до наступления. Но с началом войны пара там осталась, впоследствии перебралась в Грузию. Через несколько месяцев Юрий нарушил молчание, но не осудил Россию и ее военные преступления. Из-за пророссийских заявлений муж жена Лиза покинула его и запретила приближаться к общей дочери.